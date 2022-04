Roma, 25 apr. (LaPresse/AP) – “Vogliamo vedere l’Ucraina rimanere un paese sovrano, un paese democratico in grado di proteggere il suo territorio sovrano, e vogliamo vedere la Russia indebolita al punto in cui non potr√† fare cose come invadere l’Ucraina”. Lo ha detto il segretario alla Difesa Usa Lloyd Austin parlando dopo la visita a Kiev con il segretario di Stato Usa Antony Blinken.

