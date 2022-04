Roma, 21 apr. (LaPresse) – “Dobbiamo assicurare un flusso stabile di armamenti in Ucraina per le prossime settimane”. Lo ha detto il presidente Usa Joe Biden parlando dalla Casa Bianca. “Dobbiamo accelerare l’assistenza militare e preparare l’Ucraina all’offensiva della Russia che sarà più limitata in termini geografici ma non di brutalità”, ha aggiunto Biden, affermando che gli Usa, oltre a inviare armi a Kiev, stanno anche “facilitando il flusso di armamenti da parte degli altri alleati”.

