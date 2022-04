Torino, 19 apr. (LaPresse) – L’esercito russo sta attaccando lungo un fronte di 480 km nell’Ucraina orientale come parte della sua grande offensiva in Donbass. Lo riferisce Bbc. Lo stato maggiore ucraino afferma che le forze russe stanno concentrando i loro sforzi per prendere il pieno controllo della regione del Donbass, a est. Le forze russe hanno cercato di sfondare le difese dell’Ucraina lungo quasi l’intera linea del fronte.

