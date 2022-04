Torino, 17 apr. (LaPresse) – La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen prevede di estendere le sanzioni russe a Sberbank. “Continuiamo a guardare al settore bancario, in particolare a Sberbank, che da sola rappresenta il 37% del settore bancario russo”, ha affermato in un’intervista a Bild, riferendosi al prossimo sesto pacchetto di sanzioni Ue. “Stiamo attualmente sviluppando meccanismi intelligenti in modo che il petrolio possa essere incluso anche nella prossima fase delle sanzioni”, ha aggiunto, l’obiettivo principale è ridurre le entrate di Putin.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata