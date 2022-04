Torino, 17 apr. (LaPresse) – Le spedizioni dell’ultimo pacchetto di assistenza alla sicurezza dell’amministrazione Biden all’Ucraina “hanno iniziato ad arrivare”. Lo ha detto alla Cnn un funzionario della Casa Bianca. Il presidente Biden questa settimana ha approvato un pacchetto aggiuntivo di 800 milioni di dollari per armi, munizioni e assistenza alla sicurezza per l’Ucraina. Gli Stati Uniti hanno, per la prima volta, accettato di fornire a Kiev armi di capacità ad alta potenza che alcuni funzionari dell’amministrazione Biden poche settimane fa consideravano un rischio di escalation troppo grande. La spedizione da 800 milioni di dollari porta l’importo totale dell’assistenza militare fornita dagli Stati Uniti all’Ucraina a oltre 3 miliardi di dollari.

