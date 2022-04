Campobasso, 17 apr. (LaPresse) – È di nazionalità italiana, originaria del Molise, la donna di 46 anni, trovata morta questa mattina, domenica di Pasqua, nel quartiere di Kirchberg nel Lussemburgo. La donna, secondo quanto si apprende nel paese di Petacciato, provincia di Campobasso, Comune di origine della stessa, sarebbe stata vittima di una rapina finita nel modo più drammatico. Secondo le primissime informazioni che trapelano da alcuni media lussemburghesi, il corpo della 46enne è stato scoperto nel seminterrato del ristorante dove la donna, da tempo emigrata in Lussemburgo, lavorava. Il ristorante si trova in JF Kennedy Avenue. Gli inquirenti sospettano un omicidio, e con un breve comunicato riportato da alcuni media locali le autorità lussemburghesi fanno sapere “di non escludere al momento la responsabilità di terzi nella morte della donna”.

