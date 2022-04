Torino, 16 apr. (LaPresse) – Il ‘Centro di controllo’ di Kiev, il bunker da cui lavora il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, potrebbe essere l’obiettivo delle forze russe per vendicarsi dell’attacco e perdita dell’incrociatore Moskva. Lo riporta Unian. Si tratterebbe di un “attacco inquietante”, afferma l’esperto militare Oleg Zhdanov, spiegando che “il centro decisionale è ben protetto. È stato costruito con successo in epoca sovietica in previsione di un attacco atomico”

