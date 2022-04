Roma, 14 apr. (LaPresse) – “I crimini di guerra sono violazioni gravi del diritto internazionale umanitario come i bombardamenti sui civili o sugli ospedali. Per quanto riguarda il genocidio, si tratta dell’uccisione deliberata di persone con l’intenzione di sterminare una popolazione. In questo caso concordo con le parole di Macron”, che ha invitato alla cautela nell’uso dei termini, mentre il presidente americano Joe Biden ha parlato di genocidio russo in Ucraina. Lo spiega a LaPresse Natalino Ronzitti, professore emerito di diritto internazionale all’università Luiss di Roma.

