New York (Usa), 14 apr. (LaPresse) – Frank James, l’uomo sospettato di essere il responsabile della sparatoria nella metropolitana, ha fatto la segnalazione che ha portato alla sua cattura. Lo hanno riferito alla Cnn due fonti delle forze dell’ordine. James è stato arrestato senza incidenti da agenti di pattuglia nel quartiere dell’East Village di Manhattan. L’uomo aveva chiamato uno dei numeri messi a disposizione dalla polizia per le segnalazioni, dicendo che si trovava in un McDonald’s tra la 6th Street e la 1st Avenue. Gli agenti lo hanno individuato poco distante.

