Roma, 13 apr. (LaPresse) – L’Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (Opcw) ha espresso preoccupazione per le notizie secondo cui a Mariupol sarebbero state utilizzate armi chimiche. “Il segretariato tecnico dell’Opcw sta monitorando da vicino la situazione in Ucraina” ed “è preoccupato per il recente rapporto non confermato sull’uso di armi chimiche a Mariupol, che è stato riportato dai media nelle ultime 24 ore”, ha affermato l’organizzazione, sottolineando che la notizia “segue quelle pubblicate dai media nelle ultime settimane di bombardamenti mirati a impianti chimici situati in Ucraina, insieme alle accuse mosse da entrambe le parti sul possibile uso improprio di sostanze chimiche tossiche”.

