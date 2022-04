Roma, 13 apr. (LaPresse) – I presidenti della Conferenza delle Chiese europee e della Comece, la Commissione dei vescovi cattolici europei, il reverendo Christian Krieger e il cardinale Jean-Claude Hollerich, lo scorso 11 aprile hanno inviato una lettera al presidente russo Vladimir Putin e a quello ucraino Volodymyr Zelensky per chiedere “rispettosamente un cessate il fuoco in Ucraina dalla mezzanotte del 17 aprile fino alla mezzanotte del 25”. “Chiediamo un cessate il fuoco generale nel conflitto tra i vostri due Paesi – scrivono – per dare ai cristiani in Russia e Ucraina, sorelle e fratelli in Cristo, l’occasione per celebrare la Pasqua in pace e dignit√†”. Questa appello – che fa eco a quello di Papa Francesco del 10 aprile – “gioverebbe anche a tutti i cittadini di entrambi i vostri paesi, dando loro una tregua dalla preoccupante incertezza sulla vita dei loro cari”, sottolineano, chiedendo “ai leader cristiani” di unirsi a sostegno di questa iniziativa.

