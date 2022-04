Milano, 11 apr. (LaPresse) – “Il mio messaggio più importante a Putin è stato che questa guerra deve finalmente finire, perché in una guerra ci sono solo perdenti da entrambe le parti”. Lo ha detto il cancelliere austriaco, Karl Nehammer, dopo avere incontrato il presidente russo Vladimir Putin a Mosca. Nehammer ha detto di avere mandato a Putin “un segnale chiaro”, che “questa guerra deve finire”. Lo riporta il giornale austriaco Kronen Zeitung, secondo il quale l’incontro fra i due è durato circa 90 minuti, di cui circa 75 di effettiva conversazione. Il faccia a faccia si è svolto in una dacia di proprietà del Cremlino. Non ci sono state strette di mano né foto ufficiali dell’incontro, secondo il Kronen Zeitung per timore che le foto potessero essere utilizzate a scopo di propaganda da parte di Mosca.

