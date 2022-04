Roma, 10 apr. (LaPresse) – Il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg ha detto che i comandanti militari stanno lavorando a piani per una presenza permanente di truppe sul confine orientale dell’Alleanza in risposta all’invasione russa dell’Ucraina. La Nato, ha detto Stoltenberg al quotidiano britannico The Telegraph, è “nel bel mezzo di una trasformazione fondamentale” che rifletterà “le conseguenze a lungo termine” delle azioni del presidente russo Vladimir Putin. “Quello che vediamo ora è una nuova realtà, una nuova normalità per la sicurezza europea. Pertanto, ora abbiamo chiesto ai nostri comandanti militari di fornire opzioni per quello che chiamiamo un reset, un adattamento a lungo termine della Nato”, ha aggiunto il segretario generale. La decisione, ha affermato, è attesa in un vertice dei paesi dell’Alleanza a giugno.

