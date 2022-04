Islamabad, 9 par. (LaPresse/AP) – Il premier pakistano Imran Khan è stato sfiduciato dal parlamento dopo l’abbandono da parte di uno dei partiti chiave della sua coalizione. Khan, che ha accusato la sua opposizione di collusione con gli Stati Uniti per spodestarlo, ha invitato i suoi sostenitori a organizzare manifestazioni a livello nazionale per la giornata di domenica. Khan in precedenza aveva cercato di eludere il voto sciogliendo il Parlamento e indicendo elezioni anticipate, ma una sentenza della Corte Suprema ha ordinato che il voto andasse avanti.

