Roma, 8 apr. (LaPresse) – Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha affermato che “l’operazione speciale” condotta dalla Federazione russa in Ucraina “potrebbe essere completata nel prossimo futuro”. Lo riporta l’agenzia russa Interfax. “L’operazione continua, gli obiettivi sono stati raggiunti. Un lavoro sostanziale è in corso sia attraverso i militari in termini di avanzamento dell’operazione, sia attraverso i negoziatori che sono impegnati nel processo negoziale con le controparti ucraine”, ha detto Peskov. Riguardo ai tempi il portavoce del Cremlino, che ieri non ha escluso la fine dell'”operazione speciale” a breve, ha chiarito che “stiamo parlando del prossimo futuro”, non dei prossimi giorni.

