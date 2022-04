Torino, 8 apr. (LaPresse) – Le forze di sicurezza israeliane “restano in massima allerta” a Tel Aviv e in tutto il paese per “ogni altro episodio o attacchi imitativi”. Lo ha detto il premier israeliano, Naftali Bennett, dopo l’attentato che ieri ha causato due morti e una decina di feriti a Tel Aviv, citato da Times of Israel. “L’intero popolo d’Israele sente il dolore delle famiglie delle persone uccise e prega per la salute dei feriti”, aggiunge Bennett in una nota. “La nostra guerra al terrore omicida è lunga e difficile”, aggiunge, “vinceremo”.

