Washington (Usa), 7 apr. (LaPresse/AP) – Il Congresso degli Stati Uniti ha approvato la sospensione delle relazioni commerciali normali con la Russia e il divieto all’importazione del petrolio del Paese, nell’ambito della risposta all’invasione dell’Ucraina. Il voto favorevole della Camera è arrivato dopo che il Senato ha approvato le due misure, con 100 voti favorevoli e zero contrari. Ora i testi vanno al presidente Joe Biden per la firma in legge.

