Torino, 1 apr. (LaPresse) – Il Cremlino è pronto a fornire “spiegazioni” a Gerard Depardieu dopo che quest’ultimo ha rilasciato dure dichiarazioni in merito all’invasione della Russia in Ucraina. “Probabilmente non ha capito del tutto cosa sta accadendo – ha dichiarato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, come riporta l’agenzia Tass – se necessario e se vorrà saremo pronti a raccontargli tutta la situazione affinché capisca meglio”. L’attore francese, che ha annunciato di voler destinare tutti i proventi di tre suoi spettacolo in programma ad aprile al popolo ucraino, possiede la cittadinanza russa dal gennaio 2013.

