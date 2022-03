Milano, 30 mar. (LaPresse) – “La collaborazione tra Cina e Russia non ha limiti. La nostra lotta per la pace non ha limiti, il nostro desiderio di mantenere la sicurezza non ha limiti, la nostra opposizione all’egemonismo non ha limiti”. Lo ha detto il portavoce del ministero degli Esteri cinese, Wang Wenbin, sottolineando che le relazioni bilaterali non sono dirette contro terzi. A Tunxi, in Cina, si è svolto l’incontro fra i ministri degli Esteri cinese, Wang Yi, e russo, Sergey Lavrov. Lo ha riferito Ria Novosti.

