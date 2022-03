Milano, 29 mar. (LaPresse) – Nel colloquio telefonico tra il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, il priemier Mario Draghi, il presidente francese Emmanuel Macron, il cancelliere tedesco Olaf Scholz e il primo ministro britannico Boris Johnson “i leader hanno convenuto sulla continua necessità di supportare e sostenere il popolo ucraino nella sua lotta contro la barbarie russa”. Lo rende noto Downing Street. Johnson “ha evidenziato gli spaventosi attacchi in corso in città come Mariupol, che hanno già subito settimane di bombardamenti. Il primo ministro ha sottolineato che dobbiamo giudicare il regime di Putin dalle sue azioni, non dalle parole. Putin sta puntando un coltello nella ferita aperta dell’Ucraina nel tentativo di costringere il Paese e i suoi alleati alla capitolazione.

