Roma, 25 mar. (LaPresse) – Russia e Ucraina hanno avvicinato le loro posizioni su questioni secondarie nei negoziati di pace ma non su quelle centrali. Lo ha detto il capo negoziatore di Mosca, Vladimir Medinsky. Lo riporta Interfax. “I negoziati sono andati avanti tutta la settimana in video conferenza e proseguiranno domani – spiega – su questioni secondarie le posizioni stanno convergendo ma sui principali nodi politici non ci sono progressi”.

