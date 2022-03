Milano, 23 mar. (LaPresse) – “Possiamo vincere senza no fly zone, se la Nato ci fornirà armi pensati e difesa antiaerea”. Così a ‘Controcorrente – Prima serata’ su Retequattro Oleksiy Arestovich, consigliere del presidente ucraino Volodymyr Zelensky. “Abbiamo abbattuto 105 aerei, riusciamo a chiudere lo spazio aereo da soli, ci servono le armi pesanti, le armi che abbiamo non ci bastano, abbiamo bisogno delle armi”, ha spiegato, “noi vogliamo vincere, non soltanto resistere. Io penso che la Russia sia già sconfitta, i loro carri armati non riusciranno a fare l’offensiva, saranno distrutti dai nostri partigiani, vogliamo vincere”, “noi da soli riusciremo a sconfiggere la Russia”, “se avessimo le armi saremmo già andati in controffensiva”.

