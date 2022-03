Roma, 23 mar. (LaPresse) – Il ministero dell’Istruzione del governo afghano dei Talebani ha vietato alle ragazze delle scuole medie e superiori di frequentare le lezioni. Lo ha riferito il canale televisivo afgano Ariana News. Con l’inizio dell’anno scolastico potranno iniziare le lezioni solo le ragazze fino alla prima media. Alla fine di febbraio invece i Talebani avevano annunciato che l’anno scolastico in Afghanistan, sia per i ragazzi che per le ragazze, sarebbe iniziato il primo giorno del nuovo anno nel calendario solare Hijri del Paese, cioè dopo il 21 marzo.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata