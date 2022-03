Bruxelles, 18 mar. (LaPresse) – Il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba, ha avuto un colloquio con l’Alto rappresentante Ue per la politica estera, Josep Borrell. “Abbiamo discusso della preparazione del 5° pacchetto di sanzioni dell’Ue alla Russia. La pressione continuerà a crescere finché sarà necessario per fermare la barbarie russa. Abbiamo anche discusso di protezione e aiuto per gli ucraini fuggiti dalle bombe russe nell’Ue”, ha scritto il ministro su Twitter.

