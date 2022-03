Roma, 15 mar. (LaPresse) – Bisogna ammettere che l’Ucraina non entrerà a far parte della Nato. Lo ha affermato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in una riunione online dei leader della Joint Expeditionary Force. Lo riporta Ria Novosti. “È chiaro che l’Ucraina non è un membro della Nato, lo capiamo. Per anni abbiamo sentito parlare di presunte porte aperte, ma abbiamo anche sentito dire che non possiamo entrarci. Questo è vero e dobbiamo ammetterlo”, ha aggiunto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata