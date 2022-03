Roma, 15 mar. (LaPresse) – “Confermo che nel corso dell’incontro di oggi pomeriggio particolare attenzione è stata data alla situazione internazionale, con riferimento anzitutto alla guerra in Ucraina, fonte di estrema preoccupazione, e alla crisi in Libano”. Così il direttore della Sala stampa vaticana, Matteo Bruni, ha dichiarato ai giornalisti in merito all’incontro bilaterale Italia-Santa Sede in occasione della ricorrenza dei Patti Lateranensi.

