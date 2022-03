Torino, 14 mar. (LaPresse) – “I negoziati sono in pausa tecnica fino a domani per un lavoro aggiuntivo nei sottogruppi di lavoro e per chiarire alcune singole definizioni. I negoziati continuano”. Lo scrive su Twitter il consigliere del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, Mykhailo Podolyak. I negoziati tra le delegazioni di Russia e Ucraina si sono svolti oggi in formato online. Il 12 marzo Podolyak aveva riferito che nel processo di negoziazione erano stati creati speciali sottogruppi di lavoro.

