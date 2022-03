Torino, 9 mar. (LaPresse) – Per quanto riguarda i negoziati con l’Ucraina “sarebbe meglio se ottenessimo risultati attraverso negoziati pacifici”. Lo ha detto in un briefing la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, aggiungendo che il Cremlino “spera in passi avanti più significativi nel prossimo round di colloqui”.

