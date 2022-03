Milano, 7 mar. (LaPresse) – Democratici e repubblicani al Congresso hanno raggiunto un accordo per chiedere al presidente degli Stati Uniti Joe Biden di aumentare ulteriormente le tariffe sui prodotti di Russia e Bielorussia e chiedere al rappresentante per il commercio Usa di utilizzare “la voce e l’influenza” degli Stati Uniti per chiedere la sospensione della partecipazione della Russia all’Organizzazione mondiale del commercio e fermare l’adesione della Bielorussia.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata