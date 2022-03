Torino, 5 mar. (LaPresse) – “Alla luce del deterioramento della situazione della sicurezza a livello internazionale e come misura precauzionale”, il comandante della missione dell’Unione europea Althea “ha accettato un contributo nazionale volontario dalla Francia per condurre voli di addestramento con jet veloci sulla Bosnia-Erzegovina nelle prossime settimane”. Lo si legge in una nota dell’Eufor. “La portaerei Charles de Gaulle sta attualmente conducendo addestramento operativo nel Mar Mediterraneo e, da lunedì 7 marzo, il suo aereo Rafale effettuerà sorvoli dei Balcani occidentali, compresa la Bosnia-Erzegovina”, si legge ancora. “In questo momento in cui l’equilibrio di sicurezza in Europa è scosso, l’Ue dimostra il suo continuo impegno e determinazione a sostenere un ambiente sicuro e protetto in Bosnia-Erzegovina e nei Balcani occidentali”, conclude.

