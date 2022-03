Milano, 4 mar. (LaPresse) – “Non ci sono cattive intenzioni nei confronti dei nostri vicini. E consiglierei anche a loro di non aggravare la situazione, di non imporre alcuna restrizione, adempiamo a tutti i nostri obblighi e continueremo ad adempierli”. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin partecipando tramite videoconferenza a una cerimonia, citato da Interfax. “Non vediamo alcuna necessit√† qui di aggravare la situazione o peggiorare le nostre relazioni. E tutte le nostre azioni, se si verificano, sorgono sempre esclusivamente in risposta ad alcune azioni ostili, azioni contro la Federazione russa”, ha aggiunto.

