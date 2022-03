Roma, 4 mar. (LaPresse) – I paesi occidentali devono sostenere la creazione di un tribunale speciale per punire il presidente russo Vladimir Putin per la sua invasione dell’Ucraina, in stile tribunale di Norimberga. Lo ha detto il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba, citato da Politico. Parlando a un evento online tenuto dal think tank di politica estera Chatham House, Kuleba ha detto che la Russia ha commesso un “crimine di aggressione” contro l’Ucraina e alla fine sarà “ritenuta responsabile delle sue azioni”. “L’obiettivo di questa iniziativa non è quello di sostituire la Corte penale internazionale o qualsiasi altra giurisdizione, ma di colmare il vuoto che esiste nel diritto internazionale e di utilizzare l’esperienza della comunità internazionale e del diritto internazionale a beneficio del popolo e dell’ordine mondiale”, ha affermato il ministro.

