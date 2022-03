Milano, 3 mar. (LaPresse) – Il corso sui romanzi di Fedor Dostoevskij “non si fa in Bicocca perché il prorettore ha detto che voleva riorganizzare il corso diversamente dagli accordi presi” e che “avrei dovuto inserire anche degli autori ucraini. Io gli ho risposto che non mi sembra sensato il fatto che se parli di un autore russo devi poi parlare anche di un autore ucraino. È una cosa inedita per me in letteratura. Io ho ritirato la mia disponibilità perché non conosco la lingua e autori ucraini. Immagino lo faranno con qualcun altro”. Così lo scrittore Paolo Nori intervenuto a Forrest su Rai Radio1 in merito alla decisione dell’ateneo milanese sul corso che avrebbe dovuto tenere sui romanzi dello scrittore russo.

