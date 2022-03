Roma, 1 mar. (LaPresse) – “Voglio ringraziare la Camera per la loro profondità e ampiezza degli interventi. Per la consapevolezza del momento sofferto e della decisione sofferta che oggi sarà presa, ma anche per la compattezza della condanna dell’orrore”. Così il presidente del Consiglio, Mario Draghi, in sede di replica alla Camera sulle comunicazioni in merito alla crisi in Ucraina.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata