Bruxelles, 25 feb. (LaPresse) – “Continueremo nella politica di isolamento. Sicuramente non è un’iniziativa determinante ma spiega come noi ci porremo nei prossimi mesi. Ritireremo tutte le onoreficenze a membri del governo russo o a personalità russe listate (nella lista delle sanzioni individuali, ndr). L’onoreficenza della Repubblica italiana si dà a delle persone onorevoli. Pensiamo che non ci sia nulla di onorevole in quello che sta facendo la Russia in Ucraina. Anzi è ampiamente disonorevole”. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, a margine del Consiglio Ue straordinario Affari Esteri a Bruxelles.

