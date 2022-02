ST. Paul (Minnesota, Usa), 25 feb. (LaPresse/AP) – Tre ex agenti della polizia di Minneapolis sono stati condannati per aver violato i diritti civili di George Floyd. Tou Thao, J. Alexander Kueng e Thomas Lane sono stati accusati di aver privato Floyd del suo diritto alle cure mediche quando l’agente Derek Chauvin ha premuto il ginocchio contro il collo di Floyd per 9 minuti e mezzo mentre l’uomo di colore di 46 anni era ammanettato e a faccia in giù in strada il 25 maggio 2020. Thao e Lane sono stati anche accusati di non essere intervenuti per fermare Chauvin.

