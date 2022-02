Roma, 21 feb. (LaPresse) – Un proiettile sparato dal territorio dell’Ucraina ha colpito un avamposto delle guardie di frontiera russe nella regione di Rostov. Lo ha riferito il Servizio federale per la sicurezza russa in una nota, citata dalla Tass. “Il 21 febbraio alle 09:50, un proiettile di un campione non identificato sparato dal territorio dell’Ucraina ha completamente distrutto un posto di controllo delle guardie di frontiera dell’Fsb della Russia nella regione di Rostov, situato a una distanza di circa 150 metri dal confine russo-ucraino”, si legge nella nota. L’Fsb ha riferito che non ci sono state vittime.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata