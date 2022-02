Milano, 18 feb. (LaPresse) – “Nei primi nove mesi del 2021 il mercato del lavoro italiano è stato interessato da una crescita inattesa delle persone che hanno lasciato volontariamente il lavoro, dimettendosi. Secondo le stime elaborate da Fondazione Studi Consulenti del Lavoro sui dati delle Comunicazioni Obbligatorie del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sono stati infatti 1 milione e 81 mila i lavoratori interessati da almeno una cessazione volontaria del rapporto di lavoro, per cause diverse dal pensionamento: un valore cresciuto del 13,8% rispetto al 2019, quando il dato si attestava a quota 950 mila”. Così la Fondazione studi Consulenti del lavoro, nel rapporto Le dimissioni in Italia tra crisi, ripresa e nuovo approccio al lavoro.

