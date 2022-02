Roma, 14 feb. (LaPresse) – “Manteniamo il nostro impegno per favorire una soluzione diplomatica e sostenibile” alla crisi ucraina “anche nel quadro degli accordi di Minsk e del formato Normandia”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio in conferenza stampa al termine dell’incontro con l’omologo del Qatar Sheikh Mohammed Al Thani alla Farnesina. “Come Italia siamo determinati a passare a Mosca messaggi chiari, fermi e unitari in stretto coordinamento con i nostri partner e alleati dell’Ue, Nato e Osce, che scoraggino qualsiasi aggressione o escalation”, ha sottolineato il ministro.

