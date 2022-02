Roma, 12 feb. (Lapresse) – “Ovviamente, lavoriamo per mantenere aperto un canale di dialogo con Mosca. Lavoriamo tutti per una soluzione diplomatica e ci auguriamo che il prima possibile possano arrivare segnali tangibili in tal senso”. Lo dice il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, in un video dove dopo una riunione dell’Unità di crisi della Farnesina.

