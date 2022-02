Bergamo, 11 feb. (LaPresse) – Il vescovo di Bergamo, monsignor Francesco Beschi, ha sospeso il vicario parrocchiale di Mapello, Emanuele Personeni, per le sue posizioni no vax. Lo riportano i quotidiani locali. Nessuna parrocchia è autorizzata a concedergli spzi partorali. Il prete aveva annunciato per oggi un ‘pellegrinaggioì per diffondere e sostenere le ragioni della sua posizione contro i vaccini. Con la decisione di sospendere il parroco, il vescovo Beschi ha evidenziato la sua contrarietà all’iniziativa.

