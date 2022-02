Milano, 10 feb. (LaPresse) – I familiari delle vittime delle bare di Bergamo hanno denunciato Tommaso Montesano per il tweet in cui il giornalista ha paragonato le bare, portate via dalla città sui camion dell’esercito, al lago della Duchessa del caso Moro. Lo confema a LaPresse l’avvocata Consuelo Locati che ha sporto denuncia personalmente, assistita dal collega Luca Berni. Montesano è stato denunciato per diffamazione aggravata ma, spiega Locati, potrebbe essere individuato anche il reato di vilipendio contro la pietà dei defunti.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata