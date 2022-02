Roma, 9 feb. (LaPresse) – Negli scontri di Torino “c’è la regia dei militanti di Askatasuna”. Così la ministra dell’Interno, Luciana Lamorgese, in Aula al Senato in merito agli scontri in piazza con gli studenti in occasione delle manifestazioni dopo la morte di Lorenzo Parelli parlando del noto centro sociale torinese.

