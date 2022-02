Genova, 9 feb. (LaPresse) – “Il Governo non dimentica il presente. Il presente oggi ci fa vedere una realtà di difficoltà per famiglie e imprese a causa dei prezzi dell’energia elettrica. Il governo prepara un intervento di ampia portata nei prossimi giorni”. Così il presidente del Consiglio Mario Draghi, intervenendo a palazzo San Giorgio, a Genova, in occasione della sua visita istituzionale in città.

