Washington (Usa), 1 feb. (LaPresse) – Il debito pubblico degli Stati Uniti ha toccato per la prima volta i 30 trilioni di dollari. E’ quanto emerge dai dati del Dipartimento del Tesoro. La cifra è salita durante la pandemia di Covid per le spese effettuate da Washington per attutire il peso della crisi. Il debito è aumentato di circa 7 trilioni dalla fine del 2019.

