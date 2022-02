Quito (Ecuador), 2 feb. (LaPresse/AP) – È salito ad almeno 24 morti e 48 feriti in Ecuador il bilancio di una frana che si è abbattuta su diverse case e un campo sportivo nella capitale Quito dopo che il fianco di una collina è crollato a seguito di forti piogge. Lo riferiscono i soccorritori. Dodici persone risultano disperse. L’agenzia del governo per le emergenze riferisce che almeno tre case sono state distrutte e che i vicini si sono uniti ai soccorritori per cercare fra le macerie. I testimoni raccontano che, mentre venivano colpite da sassi e da una colata d’acqua, le case tremavano come se si trattasse di un terremoto. Colpiti i quartieri di La Gasca e Armero, alle pendici del monte Ruco Pinchincha.

