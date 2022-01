Milano, 28 gen. (LaPresse) – L’Fbi ha acquistato in segreto e testato per anni, con l’intenzione di utilizzarlo per la sorveglianza domestica, il software Pegasus, realizzato dalla società israeliana NSO Group. Lo rivela un’indagine del New York Times. Lo spyware ha consentito di rintracciare terroristi e cartelli della droga, ma è stato utilizzato anche contro attivisti per i diritti umani, giornalisti e dissidenti. L’Fbi, spiega il New York Times, ha poi deciso l’anno scorso di non implementarlo come suo strumento.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata