Washington (Usa), 28 gen. (LaPresse/AP) – Omicron, la variante altamente contagiosa del coronavirus che sta dilagando negli Stati Uniti, sta portando il bilancio giornaliero delle vittime americane più in alto rispetto all’ondata della variante Delta dello scorso autunno, con i decessi che probabilmente continueranno ad aumentare per giorni o addirittura settimane. La media mobile a sette giorni dei nuovi decessi giornalieri di COVID-19 negli Stati Uniti è in aumento da metà novembre e ha raggiunto giovedì i 2.267 morti, superando il picco di settembre di 2.100, quando Delta era la variante dominante. Ora si stima che Omicron rappresenti quasi tutto il virus che circola in Usa e, anche se provoca malattie meno gravi per la maggior parte delle persone, il fatto che sia più trasmissibile significa che più persone si ammalano e muoiono. “Omicron ci spingerà oltre un milione di morti”, ha affermato Andrew Noymer, professore di salute pubblica presso l’Università della California, a Irvine. Con oltre 878.000 morti, gli Stati Uniti hanno il bilancio di vittime di COVID-19 più alto al mondo.

