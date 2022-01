Bruxelles, 26 gen. (LaPresse) – “Siamo pronti ad ascoltare le preoccupazioni della Russia e a impegnarci in una vera conversazione su come sostenere e rafforzare l’attuazione dei principi di tutta la sicurezza europea, che tutti abbiamo sottoscritto a partire dall’Atto finale di Helsinki. Ciò include il diritto di ciascuna nazione di scegliere le proprie disposizioni di sicurezza”. Lo ha affermato il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, in una conferenza stampa sulla crisi ucraina.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata