Bangkok (Thailandia), 26 gen. (LaPresse/AP) – La Thailandia è il primo paese asiatico ad approvare la depenalizzazione de facto della marijuana. Il ministro della Salute Anutin Charnvirakul ha annunciato che il Consiglio per il controllo dei narcotici ha approvato l’eliminazione della cannabis dall’elenco del ministero delle droghe controllate. La misura dovrà ora essere firmata formalmente dal ministro della Salute ed entrerà in vigore 120 giorni dopo la sua pubblicazione nella gazzetta governativa. La polizia e gli avvocati contattati dall’Associated Press hanno affermato che non è chiaro, però, se il possesso di marijuana non sarà più un reato soggetto ad arresto. Il ministero della Salute mantiene nel suo elenco di droghe controllate parti della pianta di cannabis che contengono più dello 0,2% di Thc. La Thailandia nel 2020 è diventata la prima nazione asiatica a depenalizzare la produzione e l’uso della marijuana per scopi medicinali.

